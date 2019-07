Carlino – Il Bologna rimette le ali

Il Bologna rimette le ali, è questo il titolo odierno del Resto del Carlino che fa riferimento al fatto che da oggi in Austria, a differenza di Castelrotto, saranno disponibili a tempo pieno Riccardo Orsolini e Andreas Skov Olsen.

Orsolini è il titolare della fascia destra, Skov Olsen può giocare sia lì ma anche a sinistra, dove staziona Sansone e dove potrebbe giocare pure Palacio, aumentando di fatto la concorrenza interna. In Austria dunque il Bologna tornerà ad avere le ali e l’argentino potrebbe a quel punto ridiventare una alternativa come prima punta, ruolo dove già si giocano il posto Destro e Santander. In Trentino il titolarissimo, con Palacio spostato in fascia per l’assenza di Orsolini, è stato Destro, ma Neustift sarà un banco di prova anche per capire le gerarchie offensive.