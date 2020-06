Il Bologna ricorda Gazzoni con la Juve

Domani sera sarà la prima partita del Bologna dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio del 29 febbraio. Ciò significa che la gara contro la Juventus sarà la prima uscita ufficiale del club rossoblu dopo la scomparsa dell’ex presidente Giuseppe Gazzoni – deceduto lo scorso 24 aprile. Contro i bianconeri, il club rossoblu ha dunque deciso di onorare al meglio la memoria dell’ex numero 1.

Prima del fischio d’inizio ci sarà ovviamente il minuto di silenzio, in ricordo anche delle vittime del Coronavirus. A seguire, oltre alla maglia celebrativa per la ripartenza della Serie A, i giocatori del Bologna indosseranno anche il lutto al braccio, in memoria proprio di Gazzoni. Questo, in attesa di intitolargli la tribuna e un luogo della città.

Fonte: “Carlino”