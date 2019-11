Carlino – Il Bologna riabbraccia Mihajlovic

Il Bologna è in grossa difficoltà, ed è ecco quindi che il suo condottiero arriva in soccorso. Come da accordi, Sinisa Mihajlovic ha lasciato ieri l’ospedale Sant’Orsola per 36 ore di libertà. L’allenatore rossoblu è andato innanzitutto a casa con la moglie Arianna, dove ha potuto riabbracciare (!) tutta la sua famiglia. Ma il serbo non si è fermato. Consapevole della situazione difficile a Casteldebole, è subito voluto ripartire per toccare con mano anche la sua “seconda famiglia”.

Come riporta il “Carlino”, infatti, Mihajlovic sarà oggi davanti ai propri ragazzi e, se il tempo lo permetterà, dirigerà anche l’allenamento. Le previsioni dicono pioggia e quindi è più probabile che l’allenatore si limiti a seguire la squadra al chiuso, ma sarà comunque vicino – adesso sì, anche fisicamente – ai suoi giocatori. Poche ore per dare la scossa e per ricaricare una squadra in crisi di risultati. Domenica col Parma – dove molto difficilmente Mihajlovic sarà in panchina – serve assolutamente una vittoria. Se la visita del proprio allenatore avrà fatto effetto, lo vedremo solo il 24 novembre all’ora di pranzo.