Carlino – Il Bologna rassicura Thiago. Ma il clima è teso

'Il faccia a faccia tra l’ad Claudio Fenucci , il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori , il diesse Di Vaio , tecnico staff e squadra è andato in scena in tarda mattinata, con l’obiettivo di rassicurare tutti e provare a ripartire' scrive Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

'Thiago Motta non è in discussione e neppure sotto esame, siamo con il mister e andremo avanti con lui' è il concetto fatto emergere dalla dirigenza all'indirizzo della squadra. C'è troppa tensione nell'aria e i dirigenti si sono detti dispiaciuti per i momenti concitati vissuti venerdì nell'incontro con i tifosi: in passato c'erano stati altri confronti ma mai dai toni accesi. Se la dirigenza avesse sospettato l'accaduto non avrebbe consentito il faccia a faccia, continua il Carlino. Il momento richiede unità, stringersi insieme e tenere alla larga elementi esterni. Un altro episodio, infatti, è accaduto sabato sera quando un gruppo di ultras ha cercato di fermare Motta all’uscita dallo stadio. Serve consapevolezza ma anche togliere di mezzo paura e panico.