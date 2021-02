Carlino – Il Bologna rallenta nell’anno senza tifosi

Quasi un anno fa il Bologna giocava la sua ultima partita in uno stadio pieno, all’Olimpico di Roma contro la Lazio (terminata poi 2-0 in favore dei biancocelesti). Fu anche l’ultima partita giocata dai rossoblù prima della sospensione del campionato e del lockdown.

Senza tifosi, il club felsineo è stato tra i più penalizzati: non solo in termini di incassi del pubblico, ma anche dal punto di vista del campo. Sono state 17 le gare giocate al Dall’Ara a porte chiuse, e le stime degli introiti mancati oscillano tra i 5 e i 6 milioni di euro, mentre la squadra di Mihajlovic è tra le formazioni che hanno raccolto meno punti durante la pandemia, con solo Parma e Cagliari che hanno fatto peggio. Sommando infatti le ultime 12 gare della stagione scorsa e le prime 23 di quest’anno, i rossoblù hanno ottenuto appena 38 punti in 35 partite. E’ un calcio strano, ma i più forti continuano a vincere: in testa a questa speciale classifica ci sono infatti Milan, Inter, Atalanta, Roma, Juve e Napoli, che hanno continuato a fare punti anche senza i propri sostenitori. E sabato ci sarà la Lazio, un appuntamento da non fallire anche per trovare la prima soddisfazione contro una big in questo campionato.

Fonte-Carlino