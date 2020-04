Carlino – Il Bologna raduna tutti: ecco chi manca ancora all’appello

Il Bologna si sta radunando tutto in città, dai giocatori allo staff tecnico e medico. La società rossoblu è pronta: ora si attende solo la decisione ufficiale del governo sulla ripresa degli allenamenti. Una volta saputa la data definitiva, il club potrà muoversi di conseguenza ed organizzare i trasporti per coloro che ancora mancano all’appello.

Mihajlovic è ancora a Roma, ma non vede l’ora di tornare. Nonostante il 29 ottobre sia stato sottoposto ad un trapianto di midollo osseo, il tecnico serbo ha grande voglia di tornare in campo: d’altronde, il Bologna sarebbe in grado di garantire tutte le condizioni di sicurezza per evitare il contagio. Manca anche Danilo, che in Brasile attende la chiamata ufficiale della società. In patria il difensore può allenarsi all’aria aperta, ed al momento è inutile riportarlo in Italia rischiando così di affrettare i tempi e di esporlo ad un maggior rischio infezione.

Fonte: “Carlino”