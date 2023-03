Carlino – Il Bologna pronto ad adeguare i contratti di Ferguson e Sosa

Il Bologna guarda già al futuro, al Bologna che verrà. Con ogni probabilità si ripartirà dalle scommesse vinte quest'estate: da Ferguson, titolare inamovibile da 15 partite, vero e proprio faro del centrocampo felsineo; con tre goal a referto e svariate prestazioni di livello, il centrocampista scozzese dovrebbe vedere aumentare il proprio stipendio annuo, al momento fisso ai 200.000 euro. Con esso, il Bologna prolungherà la scadenza del contratto dal 2026 al 2027. Capitolo Sosa. Per l'uruguagio è stato un inizio complicato, ma la fiducia di Thiago Motta nonostante gli errori lo ha reso un difensore affidabile, capace di raddoppiare il proprio valore di mercato. Anche per lui si lavorerà per adeguare i termini del contratto, ma solo in primavera.