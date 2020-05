Carlino – Il Bologna prende una decisione sul ritiro

La Figc ha fissato il 13 giugno come data d’inizio del campionato, ma l’ok del Governo non è ancora arrivato. Intanto da domani – dopodomani per il Bologna, che si prenderà due giorni di riposo – dovrebbero ricominciare gli allenamenti collettivi. Il club rossoblu si prepara ad un parziale ritorno alla normalità, pensando all’organizzazione delle prime sedute in piccoli gruppi. Se così fosse, settimana prossima dovrebbero arrivare a Casteldebole anche Palacio e Soriano, che fin qui si erano allenati da casa per non correre rischi.

Nel frattempo, a causa dell’assenza di chiarezza, il Bologna ha dovuto disdire la sua prenotazione al Savoia Hotel: ritiro annullato dunque, almeno per il momento. Oggi comunque ci sarà un altro incontro tra il Governo e i rappresentanti delle istituzioni calcistiche, ed il Bologna – come tutte le altre squadre – spera di saperne di più. La società si prenderà comunque questi due giorni per stabilire il da farsi con staff tecnico e giocatori.

Fonte: “Carlino”