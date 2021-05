Carlino – Il Bologna non fa il regalo a nonno Mihajlovic

Sinisa stecca la sua prima gara dopo aver appreso la notizia di diventare nonno

Il regalo da parte della sua squadra però non è arrivato: il Bologna ha perso per 0-2 in casa contro il Genoa, regalando così anche ai liguri la salvezza matematica. Ora rimangono solo due gare, contro Verona e Juventus, per finire un campionato in cui i rossoblù non hanno più nulla da chiedere. Sinisa alla vigilia aveva chiesto tre vittorie, con l'obiettivo di infrangere il record di punti della scorsa stagione, a quota 47: quest'anno si arriverà al massimo a 46, anche se all'ultima arriverà la Juve, probabilmente affamata degli ultimi punti Champions. E se il giudizio sulle ultime gare rimane quello di osservare la maturazione di alcuni giovani, i dubbi sono da considerare accresciuti e non fugati, con alcuni giocatori ancora troppo discontinui. L'unico regalo della serata calcistica arriva dall'esordio di Urbanski e Amey, che in queste ultime partite potrebbero avere maggiore spazio.