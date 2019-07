Carlino – Il Bologna non dimentica la sua storia

Per i suoi centodieci anni di vita il Bologna lancia alcune significative celebrazioni, a partire dalle divise che accompagneranno la squadra di Mihajlovic nel corso della stagione 2019/2020. La divisa da casa si presenta come una versione aggiornata di quella utilizzata per il centenario, mentre la seconda, con una banda orizzontale, richiama quella dell’ultimo scudetto. Per la terza divisa si dovrà invece aspettare il ‘compleanno’ del club a ottobre. Anche l’ultima amichevole del ritiro in Austria è un richiamo allo scudetto del 1964, il Bologna se la vedrà infatti con l’Augsburg, squadra della città natale di Helmut Haller, uno degli eroi di quella stagione. Lo riporta Il Resto del Carlino.