Il Bologna non abbandona la comunità: via alle donazioni

In questo momento di grossa difficoltà, c’è bisogno di far fronte comune. L’Italia deve rimanere unita, e ciascuna città deve servirsi di tutte le proprie risorse che ha disposizione. Proprio questo può permettersi di fare Bologna, che non viene lasciata sola dal club rossoblu. La società ha infatti scelto di dare un aiuto economico ai due principali ospedali che in queste settimane sono chiamati ad affrontare la dilagante emergenza Coronavirus: il Sant’Orsola ed il Bellaria.

Il club rossoblu renderà nota una raccolta fondi nei prossimi giorni che, anche grazie alla generosità degli stessi calciatori, andrà direttamente nelle tasche dell’ospedale Sant’Orsola. Intanto ieri Marco Di Vaio ha indicato la via. Il ds degli emiliani ha infatti già lanciato un’iniziativa di “crowdfunding” – insieme alla Onlus “Bimbo Tu” – per raccogliere fondi destinati all’ospedale Bellaria, che da oggi diventa la prima struttura sanitaria Covid-19 dell’area bolognese.

Fonte: “Carlino”