Carlino – Il Bologna ha bisogno di soldi: Saputo c’è. Ma il nuovo Dall’Ara?

Il conto sarà salato per tutti, non solo da un punto di vista umano ma anche ovviamente economico. Una volta uscita da quest’emergenza sanitaria, l’Italia dovrà pian piano ricostruirsi: lo stesso dovrà fare anche il calcio, che avrà bisogno di un aiuto dai rispettivi comuni e dal governo. La pagherà cara anche il Bologna, e quindi il presidente Joey Saputo. A fine novembre, il patron canadese è arrivato a versare circa 150 milioni di euro. Questo però, è solo l’inizio.

Già, perché lo stop forzato del campionato farà perdere ingenti guadagni al club emiliano, a cui si aggiungerà anche il restyling del Dall’Ara. Tutto ciò spinge quindi Saputo in questo 2020 a sforare tranquillamente quota 200 milioni di euro, cifra importante anche per lui. A questo punto diventa lecito chiedersi: con un territorio che dovrà risollevarsi da questa crisi e con un comune – quello bolognese – che potrebbe anche utilizzare per questioni sociali i 30 milioni promessi alla società, il restyling dello stadio sarà ancora una priorità per il Bologna? Se il nuovo Dall’Ara dovesse avere un costo complessivo di 90-100 milioni di euro, allora l’aiuto economico di Merola sarà imprescindibile per Saputo.

Fonte: “Carlino”