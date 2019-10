Carlino – Il Bologna festeggia la sua Primavera

Non solo Prima Squadra, ma anche Primavera. Il Bologna celebra infatti oggi la squadra di Emanuele Troise, che l’anno scorso ha vinto praticamente tutto. Oggi i ragazzi saranno a Villa delle Rose in visita alla mostra dei 110 anni di storia del club rossoblu e, per l’occasione, la squadra verrà anche premiata.

Alle 18.30 verrà infatti presentato il volume “La vostra pelle è la nostra maglia” del fotografo Damiano Fiorentini, una raccolta di scatti che raffigura la cavalcata della scorsa stagione dei ragazzi rossoblu.

Fonte: “Carlino”