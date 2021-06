Carlino – Il Bologna fermato sui vaccini

La Figc ha invitato le società ad attendere, ma il protocollo non c’è

Il club rossoblù avrebbe infatti intenzione di far vaccinare dipendenti, dirigenti, staff tecnico e squadra e si era attivato per ottenere tutte le informazioni utili dal mondo medico e politico al fine di attivare il protocollo Inail relativo ai vaccini aziendali e sarebbe stata pronto già a giugno per proteggersi dalla minaccia Covid. La Federazione, però, invita il club rossoblù e tutte le società a seguire un protocollo che sarà prossimamente stilato proprio dalla Federcalcio. La Figc vuole verificare, con l'Europeo, come avrà funzionato la riapertura degli impianti in chiave contagi, per poter garantire una riapertura almeno parziale degli stadi per la prossima serie A e garantire ai club di studiare una sorta di campagna abbonamenti. A Casteldebole chiedono anche il piano vaccini, perché il Bologna intende cautelarsi dal rischio Covid una volta per tutte.