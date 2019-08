Carlino – Il Bologna è vivo: rimontato 2-3 l’Augsburg

Grande vittoria del Bologna, che dopo lo Schalke 04 si ripete anche contro l’Augsburg. Dopo esser passati in vantaggio col gol di rapina formato Mattia Destro, i rossoblu sono calati nel ritmo e nell’attenzione. Molto buona la prestazione di Denswil, decisamente mano invece quella di Tomiyasu e soprattutto di Danilo. Indecisioni abbastanza gravi ad inizio secondo tempo, e in un attimo i padroni di casa la ribaltano: 2-1. Poi esce lo spirito Mihajlovic. Un paio di cambi ed il Bologna mette gli occhi della tigre. Nel giro di 10 minuti, i rossoblu prima pareggiano con il gran destro di Svanberg e poi la vincono con il tocco sporco – sporchissimo, come suo solito – di Santander. 2-3 per i felsinei, che battono l’Augsburg e fanno festa.

Tra le note positive anche l’ingresso in campo di Skov Olsen, che ha rilevato un arrabbiatissimo Orsolini (il cui allarma è comunque rientrato): il diavoletto danese dimostra subito di poter dare del “tu” al pallone. Convincenti anche i due portieri: Skorupksi e Da Costa, autori di un paio di interventi importanti per parte, rispondono presente. Vincere aiuta a vincere, ed il Bologna lo sa bene.

Fonte: Carlino