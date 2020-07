Carlino – Il Bologna è la squadra più “cattiva” della Serie A

Lo aveva intuito già dopo la sconfitta con la Lazio, lo ha rinotato dopo il ko con la Juve e poi di nuovo al Dall’Ara con il Cagliari. Poi, lo goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’arbitro Fourneau mercoledì sera con il Sassuolo. Nel finale di gara Sinisa Mihajlovic è venuto ai microfoni di “Sky” a sbraitare, lamentandosi della direzione arbitrale delle ultime partite. “Sembra che gli arbitri giovani vengano mandati a fare danni contro il Bologna, ammonizioni a go go…”, aveva detto il mister. Che non ha tutti i torti.

Numeri alla mano, il Bologna è nettamente la squadra più ammonita della Serie A: 93 cartellini gialli sono tanti, soprattutto per una squadra piena di giovani e che predilige un gioco offensivo. I rossoblu sono anche la squadra che conta il più alto numero di espulsioni dirette di tutto il campionato: 4. Che diventano 7 considerando anche quelle per doppia ammonizione. Così è davvero dura però, perché oltre gli infortuni ci si mettono anche le squalifiche. “In campo ci vanno dei ragazzi giovani, non dei killer – urla Mihajlovic, che infine conclude – evidentemente ammonire un ragazzino è più facile che ammonire un giocatore esperto ed affermato”.

Fonte: “Carlino”