Carlino – Il Bologna è già sazio?

Il Bologna mercoledì sera a Cagliari era chiamato a una gara spartiacque che poteva cambiare il finale di stagione. Serviva un risultato positivo per fare il salto di qualità e invece è arrivato l’ennesimo ko.

I rossoblù sanno tenere alta la tensione solo quando sono con un piede nel burrone e quando si tirano fuori dai guai alzano il piede dall’acceleratore. Mihajlovic a fine gara era molto deluso perché ogni volta che c’è da fare un piccolo salto di qualità si torna indietro. Il Bologna, secondo lui, ha poca fame e si accontenta e la fame è una cosa che bisogna avere dentro. I rossoblù comunque si trovano a 28 punti e a 8 lunghezza dalla terzultima, ma ben 15 di distacco dalla potenziale zona Europa. Un anno fa, dopo 25 giornate, la squadra aveva 6 punti in più e vedeva il settimo posto a 2 sole lunghezze, con un +12 dalla terzultima. La salvezza non appare nemmeno oggi in pericolo e l’unico obiettivo perseguibile è la colonna sinistra, distante di 3 punti, ma il rischio è di consegnarsi a un altro campionato anonimo è palpabile.

Fonte: Carlino