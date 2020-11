Il Bologna è a quota 100: ma sono sconfitte

Con la sconfitta di mercoledì contro lo Spezia, le partite perse dai rossoblù sotto la gestione Saputo sono diventate 100, divise tra campionato (94) e Coppa Italia (6).

Una sconfitta, l’ultima in ordine cronologico, arrivata in coppa dove il Bologna ci ha abituati in questi anni a fare brutte figure, basti pensare alle eliminazioni contro Pavia e Cittadella o ai quattro gol presi dall’Udinese. In campionato, invece, i numeri parlano di una squadra che perde quasi una partita su due da quando è tornata in Serie A. Da un lato è vero che la solidità e gli investimenti del presidente sono sotto gli occhi di tutti, così come è evidente che la squadra si sia strutturata in A, ma qualcosa è mancato. ‘Cosa frulli nella testa di Saputo lo sanno solo i dirigenti di Casteldebole, con il chairman rossoblù che non parla ufficialmente da maggio 2019. Da allora, bontà sua, solo iniezioni di capitale’ chiosa il Resto del Carlino.

Fonte-Carlino