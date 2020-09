Carlino – Il Bologna dei soliti noti

Anche il Resto del Carlino apre con la coppia d’attacco che ha deciso ieri l’amichevole con la Feralpisalò. Il Bologna visto nella chiusura del ritiro di Pinzolo ripresenta i protagonisti della passata stagione, ovvero Musa Barrow e Rodrigo Palacio.

I rossoblù rimandano all’antico, con il solo Vignato, schierato nella ripresa, tra i nuovi acquisti, e a segnare sono sempre loro: velo di Palacio per Barrow e poi conclusione a giro dell’argentino. Negli altri reparti mischiate le carte, Poli ha preso per mano la squadra nel primo tempo, ma la linea mediana che sembra convincere di più è quella formata da Dominguez e Schouten. Tra i meno pimpanti, per il Carlino, Sansone e il suo scarso feeling con la porta e Donsah.