Carlino – Il Bologna cresce, ma senza troppa fretta

Il Bologna chiuderà ancora nella "terra di mezzo": solo tre vittorie potrebbero migliorare il record di Saputo

Il Bologna concluderà a metà classifica l'ennesimo campionato senza ambizioni europee. E' la condizione della società di Saputo , che da sei stagioni vive in un limbo, che non è quasi mai un girone dell'inferno dantesco, ma nemmeno un cielo del Paradiso.

Un punto strappato alla Fiorentina, e poi uno all'Udinese, arrivando a quei 40 punti che significano, in pratica, salvezza. L'obiettivo è stato conquistato lemme lemme, con la speranza che uno strappo arrivi al fotofinish nelle ultime tre partite rimaste, contro Genoa, Verona e Juventus. La speranza è quella di battere il record dell'anno scorso di 47 punti, anche se la proiezione dice un traguardo finale di 43,4 punti, con una media di 1,14 a partita. Se la crescita in termini di classifica procede a rilento (il Sassuolo è a +16), quella dei calciatori è invece più evidente: la nidiata composta da Tomiyasu, Svanberg, Schouten, Skov Olsen, Barrow e Vignato certifica la volontà del club di investire sui giovani, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. In attesa, a giugno, di alcune cessioni per risanare il bilancio, tra stadio provvisorio e restyling del Dall'Ara.