Carlino – Il Bologna ci spera, e con un Mihajlovic così…

Quello visto a Roma è un grande Bologna, che attualmente si ritrova ad occupare l’ultimo posto valido per i preliminari di Europa League. Questo è ovviamente un ragionamento prematuro e teorico, ma il vero e proprio fattore che sposta gli equilibri è decisamente più concreto: risponde al nome di Sinisa Mihajlovic. Con il serbo in panchina, infatti, i rossoblu totalizzano il 33% dei punti in più rispetto a quando il mister è ricoverato in ospedale. A questa percentuale si aggiunge anche la vittoria di venerdì sera all’Olimpico contro i giallorossi, con l’allenatore che è stato dimesso dal Sant’Orsola la mattina stessa.

In 10 partite senza Mihajlovic in panchina, il Bologna ha collezionato 12 punti; con invece il serbo a bordo campo, la squadra ha raccolto ben 21 punti in 13 gare. Tradotto: con il tecnico i rossoblu viaggiano ad una media di 1,6 punti per gara. La differenza c’è, e si vede. Con un Mihajlovic sempre presente, dunque, la proiezione finale dice quasi 61 punti, cifra che potrebbe regalare eccome il sogno europeo al club emiliano. Mihajlovic non sarà però sempre in panchina: partendo dalle statistiche attuali, la stima di fine campionato recita 54 punti. Difficile che il sogno diventi realtà, ma la classifica è molto corta ed il Bologna in grande fiducia.

Fonte: “Carlino”