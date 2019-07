Carlino – “Il Bologna chiederà a Pulgar di restare”

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina riporta le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, a proposito del futuro di Erick Pulgar.

Ieri, nel corso della presentazione delle nuove maglie da gioco, l’ad ha affermato che, per adesso, non è stato programmato alcun incontro con l’agente del centrocampista cileno. Inoltre, sempre Fenucci ha dichiarato che difficilmente la clausola rescissoria di Pulgar, 12 milioni di euro, sarà rivista. Il club rossoblù spera che il cileno decida di non farla valere: “Chiederemo a Erick di non esercitarla.” Arsenal, Siviglia e Villareal sono interessate al centrocampista.