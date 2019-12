Carlino – Il Bologna butta via la Coppa Italia

Va bene che è la Coppa Italia e non il campionato, ma così è forse un po’ troppo. Il Bologna butta letteralmente via il torneo, uscendo già al quarto turno contro l’Udinese. Mihajlovic schiera una formazione a dir poco inedita: un 3-4-3 con i soli titolari Medel, Poli e Orsolini, e con ben tre esordienti stagionali in campo. Oltre a Da Costa – che ovviamente non è un ragazzino ma il secondo portiere – c’erano anche Corbo e il gioiellino della Primavera Musa Juwara. Proprio dal classe 2001 arrivano gli unici lampi, e questo è un bel problema.

La difesa fa acqua da tutte le parti: Corbo è al debutto, e non è assolutamente aiutato da Paz – che conta appena 6 minuti in stagione contro il Parma – e Denswil, decisamente non in serata. I primi due gol sono colpa loro. Il Bologna che riesce dagli spogliatoio per il secondo tempo è ancor più rimaneggiato, visto l’ingresso di Schouten al posto di Medel – altro che ha proprio sbagliato partita. Orsolini non crea praticamente nulla, e delude anche alla Dacia Arena. Per i friulani vanno a segno prima Barak e l’ex De Maio, poi Mandragora e Lasagna. I rossoblu devono dimenticare al più presto questa prestazione: domenica sera arriva il Milan.

Fonte: “Carlino”