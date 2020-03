Carlino – Il Bologna aveva deciso di tornare a Pinzolo, ma…

Non ci sono certezze nemmeno sui ritiri estivi. Soprattutto in casa Bologna il futuro è tutto da scrivere.

Il club rossoblù, secondo quanto riportato dal Carlino, aveva deciso di ritornare nella località di Pinzolo la prossima estate, abbandonando così Castelrotto. Ma il coronavirus non ha lasciato immune nemmeno le Alpi: una cinquantina i casi a Castelrotto, 24 nuovi casi, e a Pinzolo, comune di 3mila abitanti, i casi sono saliti oltre quota 30, 11 contagiati nelle ultime ore. Non solo, con i calendari che potrebbe sfociare a luglio, di fatto tutto il programma estivo in vista della stagione 2020/2021 potrebbe subire grandi modifiche.