Carlino – Il Bologna aspetta la Juve, ma in pochi sanno come batterla

Lunedì 22 giugno arriva la Juventus al Dall’Ara. Il Bologna dovrà esser pronto, lo dovranno essere i ragazzi ed ovviamente anche mister Mihajlovic. I bianconeri sono un colosso, il più grande in Serie A da 8 anni a questa parte. Mettere al tappeto la Vecchia Signora è dura, e i giocatori rossoblu lo sanno bene. Nell’intera rosa, solo 6 – escluso il tecnico serbo – possono vantare almeno un successo in carriera contro la Juve.

Chi ha vinto più volte è Poli, che ha rimediato ben 4 vittorie (3 con la Sampdoria ed una col Milan); poi però deve anche contare 12 sconfitte ed un pareggio. Poi ci sono Medel e Palacio, entrambi con due successi in maglia nerazzurra. E infine Sansone, Danilo e Da Costa, tutti a quota 1. Il numero 10 se la ricorda bene quell’unica vittoria: era il 28 ottobre 2015, ai tempi del Sassuolo, e fu proprio lui a decidere la sfida per 1-0 con un calcio di punizione magistrale. Il bilancio personale rimane però in rosso, con 2 pareggi e 7 sconfitte. Hanno fatto molto peggio, infine, Orsolini (4 ko su 4 gare), Soriano (7 su 7) e soprattutto Skorupski (9 su 9 in carriera contro la Juventus).

Fonte: “Carlino”