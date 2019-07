Carlino – Il Bologna affronta la Bundesliga

Dopo le sgambate contro la Virtus Bolzano e lo Sciliar, il Bologna a partire da oggi alza l’asticella. I rossoblù, giunti solo ieri in Austria, alle 18 se la vedranno contro il Colonia, squadra neopromossa in Bundesliga. Ma questo non sarà l’unico avversario della massima serie tedesca che il Bologna affronterà in Austria: Lunedì 29 ci sarà lo Schalke 04, mentre il 3 Agosto l’Augusburg, un’amichevole suggestiva, dato che proprio in questa città nacque l’indimenticato Helmut Haller. Lo riporta Il Resto del Carlino.