Mercato – Il Boca Juniors insiste per Medel e il Bologna pensa al sostituto

Diversi quotidiani di Buenos Aires sono sicuri che Gary Medel è destinato a tornare in Argentina, al Boca Juniors, che lo lanciò ai maggiori club europei.

Dall’Argentina potrebbe arrivare il potenziale sostituto del pitbull. Si tratta di Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate, dal passaporto spagnolo, che può giocare anche centrale. Il Bologna lo sta seguendo in vista dell’estate, quando il difensore andrà in scadenza. Il River, però, pur di non perderlo a zero è disposta a trattare per il cartellino che viene valutato otto milioni. Operazione non semplice, così come non sarà facile per il Boca l’acquisto di Medel.

Fonte Carlino.