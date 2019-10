Carlino – Ieri la primavera di Troise impegnata con l’Italia Under 18

L’Italia Under 18 di Carmine Nunziata ieri mattina ha disputato un’amichevole con la primavera del Bologna, occasione per verificare la condizione e la preparazione delle due squadre. Nel primo tempo i ragazzi di Troise reggono bene, ma passa comunque in vantaggio la selezione giovanile italiana grazie al gol di Cudrig. Nel secondo tempo invece gli azzurrini dilagano grazie ai gol di Capone, che manca la doppietta dal dischetto, Colombo e Arlotti. Lo riporta Il Resto del Carlino.