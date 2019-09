Carlino – Ieri il confronto con Mihajlovic

La sconfitta con la Roma, giunta in maniera beffarda all’ultimo secondo di gioco, è ancora fresca, ma è già tempo di pensare ai prossimi impegni e in vista di questi correggere le cose che a Mihajlovic non sono piaciute.

La mentalità che deve avere il Bologna è chiara: Sinisa vuole una squadra che impone il proprio gioco e che non si lascia chiudere nella propria metà campo. Tralasciando gli errori che hanno portato al gol finale di Dzeko, ciò che non è piaciuto al tecnico è l’atteggiamento avuto nel primo tempo, dove la squadra è stata troppo passiva e non è riuscita ad imporre il proprio gioco ai giallorossi. Lo riporta il Resto del Carlino