Carlino – I tifosi a Saputo: “Intervenga sul mercato”

Dopo lo striscione, non firmato e non rivendicato, di sabato notte che inneggiava contro la proprietà, il clima non è dei migliori in città.

La sconfitta contro il Genoa ha fatto male ai tifosi, che per l’ennesimo anno si vedono costretti a inseguire una salvezza e ad individuare tre squadre peggiori da lasciarsi alle spalle. Intanto l’associazione Futuro Rossoblù, nella persona di Luca Melega, ha scritto direttamente a Joey Saputo, chiedendo acquisti sul mercato. “Lunedì scorso, primo giorno di mercato – afferma Melega – come Consiglio direttivo di Futuro Rossoblù abbiamo scritto al Presidente Saputo per chiedere un ulteriore sforzo sul mercato necessario a dar seguito al perseguimento dell’obiettivo di piazzamento nelle prime dieci posizioni da lui ricordato qualche settimana fa a Sky, stante il fatto che la squadra da mesi ha un rendimento preouccupante di circa un punto a partita”. Il malumore della piazza è tangibile, ora la palla passa alla dirigenza, anche se Bigon sabato ha già detto che non sarà facile intervenire sul mercato.

Fonte-Carlino