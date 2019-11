Carlino – I talenti rientrano a Bologna

Il Bologna sta preparando la gara di domenica all’ora di pranzo contro il Parma, valida per la 13^ giornata di Serie A. I rossoblu devono fare i conti con qualche defezione, non solo in difesa ma anche in attacco: oltre agli squalificati Bani e Danilo e all’infortunato Dijks, rimangono ai box anche Soriano, Santander e Destro. Mihajlovic però – che ieri è temporaneamente uscito dall’ospedale e oggi sarà a Casteldebole – potrà contare sulla strepitosa forma fisica dei suoi tre talenti, appena rientrati dalle rispettive nazionali.

Sosta magica per Riccardo Orsolini, Mattias Svanberg e Andreas Skov Olsen. L’italiano e lo svedese hanno esordito con la nazionale maggiore nella serata di lunedì: entrambi hanno trovato un gol e un assist, sebbene il risultato non contasse più nulla ai fini della qualificazione ad Euro 2020. Il numero 7 ed il numero 32 del Bologna sono dunque rientrati ieri in Italia più carichi che mai, ed oggi svolgeranno l’allenamento con il resto della squadra. Grande momento anche per il diavoletto danese, che in 2 partite con la nazionale under 21 ha segnato 4 fantastici gol. Il numero 17 rossoblu sarà a Casteldebole questo pomeriggio. Contro i ducali, Orsolini e Svanberg completeranno il tridente titolare con Sansone, mentre Skov Olsen dovrebbe entrare a partita in corso. Magari anche come prima punta al posto di Palacio.

Fonte: “Carlino”