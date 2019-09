Carlino – I segreti del secondo posto

Bologna secondo in classifica con sette punti in tre giornate, numeri che in città non si vedevano da un po’.

Il Resto del Carlino oggi ha provato a spiegare i segreti del rendimento della squadra di Mihajlovic e i fattori ancora da migliorare. I rossoblù giocano al calcio e lo sanno fare bene con il miglior possesso della Serie A con il 61.9%, che ha portato a 49 conclusioni in porta, altro miglior dato del campionato. Bene anche dal fondo con 26 cross utili e per calci d’angolo (27). C’è poi la cooperativa del gol, su 6 reti 5 sono state segnate da giocatori diversi: Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio e Bani (il 3-3 di Brescia è stata segnalato come autogol). Tra i dati positivi anche una eccellente forma fisica e una mentalità vincente, per una squadra che non si arrende mai e punta sempre a vincere.

Da migliorare per il Carlino la difesa, che va registrata con l’assenza di Danilo, l’integrazione di Medel al centro del campo e due giocatori come Destro e Santander chiamati ad incidere di più.