Carlino – I rossoblù torneranno in ritiro a Pinzolo

Manca solo l’ufficialità, ma la sede del ritiro sarà la stessa delle ultime stagioni

La località della Val Rendena aveva già ospitato il ritiro rossoblù nell'estate 2018 con Pippo Inzaghi in panchina e anche l'anno scorso a cavallo tra agosto e settembre, con Mihajlovic costretto a guidare da remoto perché alle prese col Covid. L'ipotesi è quella di un soggiorno di due settimane, con tanto di amichevole in quota. Se il ritiro e l'amichevole saranno aperte ai tifosi, come non accadde un'estate fa, dipenderà ovviamente dalle norme in vigore a luglio, ma la speranza degli organizzatori è ovviamente quella di poter riaccogliere i tifosi. Sinisa questo ritiro l'ha saltato due volte, quest'estate ci sarà?