Carlino – I quattro timori dei rossoblù

Il primo riguarda la difesa, un reparto in grande difficoltà: Medel non piò mettere una pezza su tutti gli errori dei compagni, che non sono pochi se pensiamo a posizionamenti errati, letture senza senso, e frivolezze superflue. Manca poi prolificità in attacco: Arnautovic sembra essere l'unica luce là davanti, servono innesti dal mercato. Da non sottovalutare poi le corsie poco scorrevoli: non sarà semplice sostituire Hickey con interpreti all'altezza. Infine, bisogna cercare di ritrovare le vecchie certezze, in particolare un Roberto Soriano che, da capitano, può dare la scossa che serve.