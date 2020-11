Bologna – I prossimi impegni dei nazionali

Tra oggi e domani si concluderanno gli impegni dei nazionali, da giovedì Mihajlovic avrà finalmente il gruppo al completo.

Ieri Barrow è stato protagonista con il suo Gambia, segnando la seconda rete al minuto 79′ che ha permesso alla sua nazionale di vincere la partita e portarsi primo in classifica nella corsa alla fase finale della Coppa d’Africa. Andri Baldursson, che dopo 61 minuti da titolare con l’Under 21 dell’Islanda, è stato convocato in Nazionale maggiore dal ct Erik Hamren per la sfida di Nations League di domani notte a Wembley contro l’Inghilterra. Orsolini, Soriano e Skorupski, invece, domenica notte a Reggio Emilia hanno fatto da spettatori al 2-0 dell’Italia con la Polonia, domani saranno impegnati in Bosnia-Italia e Polonia-Olanda. In conclusione Svanberg scende in campo oggi in Francia-Svezia, Tomiyasu in Giappone-Messico e Dominguez in Perù-Argentina.

Fonte: Carlino