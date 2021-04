Carlino – I patron più ricchi? Saputo è al quarto posto

La classifica stilata dalla rivista Forbes

Secondo la classifica di Forbes, con i suoi 5,7 miliardi di patrimonio netto, Saputo rappresenta la quarta proprietà più ricca d’Italia dietro a Silvio Berlusconi, Zhang Jindong e Rocco Commisso. La forza economica insomma non manca. E non mancano nemmeno le intenzioni di crescere e portare giocatori di nome e appeal sotto le Due Torri, sempre con Sinisa Mihajlovic allenatore. In attesa della conferma del tecnico serbo, il patron rossoblù pianifica il ritorno in Emilia, a un anno di distanza dall'ultima volta. Joey si sta muovendo per capire se ci possano essere le condizioni per sbarcare in città a metà mese, per la gara casalinga contro lo Spezia. Quella sarebbe la sua intenzione, dopo essere stato costretto dalla pandemia, dall’impossibilità di sostenere la quarantena per motivi lavorativi e pure dal governo canadese. Saranno giorni caldi, perché il Bologna è prossimo a depositare in Comune il progetto di restyling del Dall’Ara, per ottenere l’apertura della Conferenza dei servizi decisoria su un’opera da 100 milioni di euro, 60 dei quali a spese del Bfc, che sosterrà anche i costi dello stadio temporaneo in zona Caab, per altri 12-15 milioni. Saputo avrà modo di rivedere di persona i dirigenti, squadra, dipendenti, tra i quali Mihajlovic, per parlare faccia a faccia di prospettive future, in vista del prossimo mercato.