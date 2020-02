Carlino – I numeri di Mihajlovic

La vittoria in trasferta sulla Roma non vale “solo” per il Bologna un salto in classifica dal profumo europeo. Il successo regala infatti gioie personali anche a Sinisa Mihajlovic, che tocca così quota 100 vittorie da allenatore in Serie A. Ma non è tutto. In questa stagione, Mihajlovic raggiunge infatti il 46% di trionfi sulla panchina del Bologna (40% se si contano anche le gare gestite “da remoto”): 6 successi in 13 match diretti in prima persona a bordo campo.

Il suo record appartiene però alla stagione precedente, quando nel girone di ritorno era arrivato addirittura al 53% di vittorie: questa cavalcata garantì infatti al Bologna non solo di salvarsi, ma anche di chiudere al 10^ posto in classifica. Cifra molto simile fu raggiunta quando nel 2016 sedeva sulla panchina del Milan – 50% – mentre fu decisamente più sfortunata la sua prima avventura in rossoblu: appena il 18% nel 2008/09, vale a dire 4 trionfi su 22 partite.

