Carlino – I nomi per l’attacco

Mancano otto giorni alla riapertura del calciomercato e il Bologna è a caccia di un attaccante e, per una volta, causa crisi Covid, il club potrebbe puntare anche al prestito secco.

Proprio con questa formula si potrebbe prendere Scamacca, in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, che ha una valutazione di 20-25 milioni e la sua esperienza con il Grifone potrebbe terminare. Un altro nome è quello di Cutrone, in uscita dalla Fiorentina e, insieme a Vlahovic, piace molto alla dirigenza rossoblù. Su Cutrone, però, c’è anche il Napoli che cerca un sostituto di Osimhen e De Laurentiis potrebbe mettere sul mercato Petagna che in prestito diventerebbe un’occasione. Non solo per il Bologna, ma pure per l’Atalanta, che nel caso presterebbe Lammers. Infine il Parma potrebbe liberare Inglese e l’Inter è pronta a lasciare Pinamonti per accogliere nuovi giocatori. Cutrone, Petagna, Pinamonti, Scamacca, Lammers sono gli incroci di mercato che il Bologna segue, senza dimenticare le piste estere legate a Openda, Pellegri, Niane e Supryaga.

Fonte: Carlino