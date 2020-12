Carlino – I migliori rossoblù nel 2020

Il 2020 è ormai ai titoli di coda e così il Resto del Carlino valuta i migliori rossoblù in questa lunga annata calcistica che ha visto il campionato interrompersi per poi riprendere in estate a causa del lockdown.

Quelli con la media volto più alta sono Barrow e Soriano con 7.5, veri trascinatori del gruppo prima e dopo lo stop del campionato. Musa nel post lockdown è stato formidabile in fase realizzativa a differenza di quanto stia facendo in questo avvio di campionato, ma i suoi 12 gol complessivi sono lì a testimoniare che il 2020 è stato il suo anno. Vale anche per Soriano, sia per essere stato un bomber aggiunto con 8 reti, ma anche per l’infinita mole di lavoro al servizio della squadra che ha convinto anche il ct Roberto Mancini.