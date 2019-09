Lino Saputo e la moglie Mirella, i genitori del presidente Joey, ieri hanno fatto visita ai dirigenti e ad alcuni dipendenti del Bologna per regalare loro il libro ‘Lino Saputo imprenditore’. I coniugi non hanno incontrato la squadra, cosa che avverrà in futuro con la presenza anche del figlio. In precedenza erano ad Abano Terme, posto per loro usuale dove trascorrere parte delle vacanze.

Lo riporta Il Resto del Carlino.