Carlino – I dubbi di Mihajlovic per la sfida alla Juventus

Probabilmente Sinisa ha già scelto i suoi undici gladiatori per la sfida alla Juventus, il tecnico però non vuole scoprire le proprie carte. Stasera sotto le luci del Dall’Ara, allenamento propedeutico per abituarsi a stadio e luci notturne, potrebbero venire sciolti gli ultimi dubbi di formazione.

In difesa non sembrano esserci dubbi. La squalifica di Bani, mette Denswil titolare al fianco di Danilo, con Tomiyasu e Dijks sugli esterni. A centrocampo invece Medel e Dominguez lotteranno fino all’ultimo per lo spot al fianco di Poli, lasciato libero dalla squalifica di Schouten. In avanti Barrow scalpita e potrebbe costringere Palacio alla panchina, almeno inizialmente, lasciando spazio al trio Sansone-Soriano-Orsolini in trequarti.