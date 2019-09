Carlino – I ballottaggi di Brescia-Bologna

Domenica pomeriggio il Bologna farà visita al Brescia, che fa il suo esordio casalingo nel nuovo Rigamonti. Insieme ai rossoblu non ci sarà Mihajlovic, che seguirà la partita dall’ospedale. Tutte le decisioni verranno però ovviamente prese dal tecnico, in primis la formazione. Ci sono ancora diversi dubbi sugli 11 di partenza. Come riporta il “Carlino”, il primo cambiamento rispetto alla gara con la Spal rigurada senza dubbio la difesa. E forse anche il secondo. Infortunato Danilo, al suo posto ci sarà il nuovo arrivato Bani; a destra si scalda Mbaye, in attesa di valutare le condizioni di Tomiyasu, appena rientrato dalle fatiche con la nazionale giapponese. In ogni caso, se lo staff tecnico riterrà il classe 1998 arruolabile, sarà ancora lui il terzino.

Solito ballottaggio poi a centrocampo e in attacco. In mediana, affianco a Medel, dubbio tra Poli e Dzemaili. Al momento sembra esser favorito il primo, che garantisce maggior equilibrio e copertura: spesso Mihajlovic ha fatto questo tipo di scelta lo scorso anno, preferendo il numero 16 nelle gare in trasferta ed invece il capitano in quelle in casa. Davanti, infine, sembra leggermente dietro Santander: il titolare dovrebbe essere uno tra Palacio e Destro nel 4-2-3-1. Per il resto, i soliti noti.