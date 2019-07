Carlino – Hendrix o Dominguez, uno serve

Il Resto del Carlino in edicola oggi fa il punto sul mercato del Bologna. Il club rossoblù è in attesa di conoscere la decisione di Pulgar sul proprio futuro ma non ha alcuna fretta di trovare subito un sostituto. Infatti, in casa felsinea adesso la vera priorità sono le cessioni.

La lista dei partenti è lunga: Donsah, Nagy, Calabresi, Paz, Falletti, Kingsley, Falcinelli, Krejci, Rizzo e Crisetig. Solo vendendo una buona parte di questi giocatori i rossoblù inizieranno a pensare seriamente all’acquisto di un mediano, i nomi che interessano sono sempre quelli di Jorrit Hendrix del Psv e Nicolas Dominguez del Velez.