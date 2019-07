Carlino – Helander ai saluti, affondo su Gabbiadini

Comincia l’arduo compito di sfoltire la rosa in casa rossoblu, con i primi giocatori pronti per la cessione: i Glasgow Rangers sarebbero infatti pronti a prelevare dai felsinei Filip Helander. Il giocatore svedese verrebbe ceduto a titolo definitivo, alla cifra di 4,5 milioni. Insieme a lui potrebbero partire Juan Manuel Valencia (21) e Fabrizio Brignani (21), un doppio prestito direzione Cesena.

Non è invece una priorità il capitolo punta, ma a Casteldebole si continua a monitorare la situazione Gabbiadini, che ha sempre tanti estimatori da queste parti e potrebbe essere in uscita dalla Sampdoria. Il focus del Bologna in entrata rimane sul centrocampo, con il caso Pulgar che costringe i felsinei a restare vigili nel caso di sorprese sgradite.

Oggi intanto i rossoblu partiranno alla volta di Castelrotto: alle 17 primo allenamento in programma, mentre è prevista per domani la prima conferenza stampa di Mihajlovic. Per l’Alto Adige partiranno in 28, assenti giustificati causa vacanze post-impegni con la nazionale Orsolini, Calabresi, Pulgar, Santander e Tomiyasu, che si uniranno ai compagni solo in seguito. Si apre il sipario sulla nuova stagione del Bologna