Carlino – Guidolin: “Bologna, pensa solo all’Europa”

"Quando un club che in serie A non è di primissima fascia, come il Bologna, si ritrova ampiamente salvo a febbraio il compito dell’allenatore dev’essere quello di dare nuovi stimoli al gruppo, spostando più in su l’asticella. E’ un lavoro che deve fare tutto l’ambiente, certo: ma l’allenatore in questo gioca un ruolo determinante".