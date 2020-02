Carlino – Grazie mister!

Tanti auguri a Sinisa Mihajlovic, che oggi spegne 51 candeline. Questo è il suo secondo compleanno dopo il ritorno a Bologna: l’anno scorso ne contava 50, oggi uno in più, ma quello appena trascorso non può certo considerarsi un anno come tutti gli altri. In appena 12 mesi, il tecnico serbo può dire di aver vissuto almeno altre 3 vite. Dopo il miracolo sportivo compiuto nello scorso girone di ritorno, il 13 luglio 2019 è arrivata la terribile notizia. Il mister però non si è perso d’animo, e con il coraggio e la forza che lo contraddistinguono ha guardato in faccia la malattia, sconfiggendola.

Le condizioni di salute di Mihajlovic sono buone, ma ci vorrà ancora parecchio tempo prima di poterlo considerare definitivamente fuori pericolo. Nel frattempo, il suo approccio in campo non è cambiato, anzi. Il suo Bologna fa divertire e sognare tutti i tifosi: l’entusiasmo che si respira in città è travolgente. Nessuno ci avrebbe scommesso in estate, eppure eccoci qui a sognare l’Europa. Mihajlovic ha battuto la guerra in Jugoslavia, superato la morte del padre, ed ora anche piegato la leucemia. Lo spirito con cui affronta ogni cosa – in campo e nella vita – è magnetico. Il mister è un leone, e tutta Bologna è con lui. Grazie infinite, mister.

