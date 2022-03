Graziani: “Bologna? Rosa valida, c’è qualcosa che non va”

L’analisi di Ciccio Graziani sul Resto del Carlino parte da una pagina di storia di quasi 50 anni (1973-74) quando il Dall’Ara si chiamava ancora Comunale: "Ho segnato il mio primo gol in Serie A proprio in un Bologna-Torino e nel giorno del mio compleanno”.

Si è poi parlato del Bologna di oggi: “Stimo Mihajlovic, ma non mi spiego come una rosa così sia dietro a Verona e Sassuolo. Qualcosa non torna. Sicuramente è una squadra cresciuta rispetto a quelle delle ultime due stagioni, ma vive ancora di troppi alti e bassi: fa una partita da sette quella dopo da cinque.