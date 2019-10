Carlino – Gazzoni: “Un onore far parte della storia del Bologna”

“I 110 anni di storia sono una cosa importante per Bologna, sia per la squadra che per la città. Sono onorato di averne fatto parte. Sono stato sponsor del Bologna di Corioni, poi incontrai Renzo Ulivieri. Qualche giorno fa è anche venuto a pranzo da me: mi ha detto di non poter più allenare vista l’età, ma di ritenersi ancora il massimo esperto di calcio in Italia. Ho trascorso anni formidabili con lui. Bulgarelli? Lo conobbi nel 2002, quando la curva mi contestava. Allora pensai di affidargli la presidenza, ma alla fine optai per Cipollini. Ho voluto bene a tanti miei calciatori, in particolare a Nervo. Tre anni fa qualche mio amico aveva anche pensato di candidarlo per le elezioni amministrative in una lista civica”.

Scheda 1 di 3