Carlino – Fortitudo, Melloni a capo del Consorzio, Pavani presidente fino a giugno

I movimenti della Effe

“Ci tengo, anzitutto, a ringraziare Emiliano che in questi mesi, ha ricoperto l'incarico di presidente con passione, entusiasmo e competenza. Le sue qualità saranno preziose e funzionali alla nostra compagine anche nel futuro punto. Per il resto è un bene che si crei una squadra ampia tra le realtà economiche grandi e piccole del territorio per sostenere questo consorzio. Non va dimenticato che la Fortitudo è sempre stata e sarà parte integrante di Basket City, che ha reso famosissima la nostra città in Italia in Europa. Christian Pavani traghetterà il club nel ruolo di presidente fino al 30 giugno 2022. Le vicende degli ultimi mesi e tutte le difficoltà attraversate in questi anni difficilissimi per chiunque, non sono imputabili alla sua persona e non vogliamo dimenticare ciò che Cristian ha fatto, fin dal 2013, per garantire la continuità aziendale della Fortitudo. Dalla prossima stagione, anche per sua stessa volontà, le competenze di Christian saranno dirottate sui comparti di marketing e comunicazione del club.”