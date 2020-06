Carlino – Fogli: “Il passato non va dimenticato. Bologna? Con Saputo la strada è giusta”

“56 anni fa il Bologna conquistava il suo ultimo scudetto, ed io sono ancora qui a differenza di molti miei ex compagni. Mi vengono i brividi se ripenso alla festa per i 40 anni nel 2004, quando ancora c’era tutti. Il 2-0 all’Inter all’Olimpico? Il primo gol fu mio su punizione, ma la giocata che ricordo con più piacere fu l’assist per Nielsen”.

Scheda 1 di 2